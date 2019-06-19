東方日報A1：反對派步步踐踏　未來3年更難管治

政府提出修訂《逃犯條例》觸發社會極大爭議，過去兩個周日均有大批市民上街，更釀成流血衝突，特首林鄭月娥「跪低」暫緩修例仍未能平息民憤，昨日終舉行記者會向市民道歉。惟林鄭口講真誠致歉，卻未有回應反對陣營五大訴求，包括辭職下台及正式撤回條例，民主派仍未「收貨」，更聲言會有後續行動。有學者指出，反對派步步進逼，不願收手，政府無力修補社會撕裂，林鄭未來三年任期難以管治，政府將失去治權，建議北京在危急時候應該出手。



林鄭昨在記者會中表示，市民在連續兩個周日的遊行中以和平理性的方式表達對修訂《逃犯條例》的憂慮，並對政府及其個人不滿及失望，她已認真反思及反省，而在反思反省期間難免有情緒波動，但承認爭議是由於政府處理修例工作不足引起，個人需負很大責任，對事件引起社會矛盾、紛爭及焦慮向每位香港市民真誠道歉。對於民間人權陣線（民陣）提出正式撤回修例等訴求，林鄭僅重申已停止立法工作，政府亦沒有推動有關工作的時間表，強調未解決矛盾及紛爭前，絕不會貿然重啟修例。



上周三大批示威者因反對修例發起包圍立法會，並造成激烈衝突，警方一度形容事件為「暴動」。林鄭表示，從沒說過參與當日集會的大量人士是暴徒，當日只是因應警務處作出暴動的「形容」，告知市民社會不接受暴動行為，警方已指出並非所有出席集會的人都參與暴動，但若有人用暴力及自製武器衝擊，警方需作反應，否則會令人難以明白。至於會否成立獨立調查委員會調查，她就指現時有行之有效及穩妥的投訴機制處理，包括獨立監察警方處理投訴委員會，可公平公正處理投訴。林鄭在會上多次被問及會否辭職下台，她都未有承諾，只稱任期有五年，仍有很多工作想做，未來三年的管治會很困難，望社會各界認同及給予機會繼續工作。



民陣召集人岑子杰形容林鄭是「五無特首」，對他們的五個訴求全無回應，令民主派憤怒，建制派尷尬，故將會商討後續行動，並投訴警方濫用武力，促請政府設獨立調查小組調查。而多個網民組成的團體就向林鄭提出的多個訴求定下回覆「死線」，指政府若不在明日下午前回應訴求，會於周五早上發動全港不合作運動，甚至不排除有更強烈抗爭，又提醒支援人士帶備防護度高的衣物及口罩、雨傘等，似為一旦發生衝突作準備。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評林鄭做法不智、缺乏政治智慧，一開始決定暫緩修例已是「企得唔夠硬」，現時無論是暫緩或停止都與撤回無分別，但林鄭卻「死要臉」不願更改，令民主派有更多藉口不斷步步進逼，「逼林鄭埋牆角」。陳又指，林鄭早前接受訪問聲稱為本港作出不少個人犧牲，有關言論只會令社會撕裂更嚴重，認為只要將律政司司長鄭若驊等辭退，就可平息民憤。他又認為，在一國兩制下問責官員要向中央負責，一國意義重大，北京在危急時候應為本港出手，處理管治問題。



「廿三萬」監察發言人王國興指，目前反對派目標是要林鄭下台，如未達到就只會步步進逼，不願收手，認為政府不應因為人多就跪低，應依法施政，否則將來犯法的人「大晒」，就會難以管治。



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