綠色先鋒：過度摸蜆損生態　保育「蜆」關懷

位於南大嶼山的水口灣，擁有港版「天空之鏡」的美譽，近年更漸漸成為市民和遊客的掘蜆熱點，每逢假日，整片淺灘隨處可見用水桶和泥耙摸蜆的人。休閒活動背後，帶來的是對生態的破壞，有環保團體展開為期1年的公民科學家生態調查，以統計掘蜆活動對蜆隻數目和種類的影響，又與當地士多合作推出掘蜆守則和量度蜆隻的保育尺，冀市民珍惜海岸資源。



就讀大學1年級的Kaison和Sandy日前跟隨世界自然基金會（WWF）香港分會的其他海岸科學家來到水口灣，義務參與針對掘蜆活動對當地生態造成影響的基線調查活動。眾人首先分成小組，從接近海邊的位置往陸地方向拉一條50米長的研究線，劃出12個面積相同的樣方，再從樣方中統計蜆隻的數量和大小。



「睇到呢度環境好靚，但係見到有塑膠垃圾覺得好可惜。」Kaison表示第一次嘗試摸蜆覺得很新奇，同時亦見到人類活動對環境的破壞。Sandy認同稱，水口有十分特別的生態環境，市民親親大自然之餘其實未必需要帶走太多蜆隻，適當放回及摸蜆後「填氹」，有助恢復泥灘原貌。



該會「環保基金‧發掘水口」計劃項目經理彭莉恩亦指，水口灣蜆類品種豐富，蜆類對保持水質清澈有很大貢獻，其中沙白會過濾並進食水中的懸浮植物，而蜆亦是不少生物主要的食物來源。惟掘蜆活動興起後，有資料已顯示水口灣由80年代以沙白為主，變成如今三角蜆數目遠多於「沙白」，物種結構已出現變化。



由於大部分掘蜆人士都會到附近士多租借三寶，即櫈子、水桶及泥耙，WWF自去年起與當地士多合作，印製200份掘蜆守則和蜆類保育尺供他們在借出掘蜆工具時附上，保育尺提供5種該處主要蜆類的成熟度參尺寸，例如可量度掘到沙白直徑是否大於4厘米，若大於4厘米才是建議成熟可取走的尺寸。人稱三家姐的士多老闆歡迎該計劃，她嘆道：「呢兩年沙白真係難搵咗好多，以前個灘好企理，依家畀啲人搞到亂晒。」



彭解釋，尺寸準則是參考外國例子和文獻研究，讓尚未成熟的蜆隻有機會繁殖下一代。同時呼籲遊客只取走適當數量的蜆及摸蜆後要把凹陷處填平。由於現時水口灣不是海岸公園，掘蜆亦非商業行為，沒有相關法例可約束人們過度掘蜆，她希望市民可自律，一同保護水口灣。



水口灣有完整生態系統，生物多樣性十分豐富，當中包括俗稱「馬蹄蟹」的鱟，計劃同時統計馬蹄蟹數目，了解牠們的受影響狀況。彭莉恩指，由於上址經常受休閒活動干擾，而遊人掘蜆時或會誤踩幼年馬蹄蟹，甚或牠們的卵，希望透過計劃能提升大眾的海岸保育意識，以保護牠們的棲息地。

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