探射燈：培訓不足　考試肥佬　仍獲編排當值

因人手不足，有救生員即使未通過徒手潛水考核，亦獲編制當值。有拯溺員工會指康文署沒有要求救生員必須持有水肺潛水資歷證明，加上培訓不足，可謂漠視泳客安全。



深化徒手潛水拯溺課程屬康文署入職訓練課程之一，今年開始更安排新聘用的救生員於上任前，需先完成有關課程，並通過約5米水深的潛水考核。但最近一次考試，40名救生員中，有13人不合格。不合格的張小姐（化名）透露，完成1日半課程後要立即考試，未有時間練習，而且考核用的假人太重，對女救生員有一定難度，故3度考試仍不合格，惟因人手不足，她仍獲編排在泳池當值。



去年9月，一名40歲季節性救生員於荃灣汀九近水灣泳灘工作時遇溺昏迷，搶救無效最終不幸離世，事件引來關注。港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，署方提供的培訓不足，變相是置救生員及泳客的安危於不顧。另外，他又指於泳灘當值的救生員有機會遇上需要穿着水肺潛水裝備執勤的情況，惟署方並未要求救生員必須持有相關資歷證明或強制進行訓練，「署方話冇水肺潛水嘅實際需要，顯示政府完全唔了解實際情況。」

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