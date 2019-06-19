探射燈：支援隊流失率高招聘慢　難緩困局

康文署今年推行先導試驗計劃，成立「特別支援隊」以圖改善人手不足。但救生員工會直指相關計劃至今未見成效。有關計劃預計招聘40名非公務員合約全年全職救生員成立支援隊，並新增80個公務員救生員職位，以取代80個季節性救生員崗位，及增聘人手填補30個預計會自然流失的公務員救生員職位。



但截至4月，有關支援隊僅聘請27人。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安認為，反映招聘有困難，且流失率遠高於新增職位，質疑有關措施成效不彰。「考拯溺牌要幾千元，市場競爭大，可以做私人泳池救生員、游泳教練等，薪金高啲。」他指，由於救生員屬技工職系，薪酬待遇不吸引，每3年更需自費續牌，欠缺新人入行。他批評，人手不足影響編制，甚至市民安全，建議進一步調整公務員救生員及季節性救生員比例。



另外，鄧透露，香港拯溺總會早於2003年曾編排「休息更」，救生員當值1小時後，可有20分鐘休息時間。惟現時因人手不足，救生員需「直踩」多個小時，因此部分救生員或出現紀律問題。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

