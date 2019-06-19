探射燈：救生員缺人　康文署密冚　

今年泳季開始近2個月，各區泳池及沙灘即鬧嚴重救生員人手荒。葵涌有泳池周末6個池只開放2個；日前更有泳客因泳池經常不開放，發生糾紛需報警求助；屯門多個泳灘亦欠缺救生員把守，泳客獨自載浮載沉。救生員工會直斥，康文署未有對外公布救生員不足的實情，擔心對泳客造成危險，暑假旺季更是高危。



救生員人手持續不足，多個公眾泳池局部關閉。葵盛游泳池是重災區之一，本月8日的周六，6池僅開放2池，去年更有205日局部關閉。日前北葵涌賽馬會游泳池更因部分泳池關閉引起爭拗，有泳客不滿經常封池，因而在沒有救生員下在主池暢泳，泳池職員最終報警求助。



根據康文署數字，截至今年4月，葵青區的季節性救生員空缺達37人，為全港最嚴重的地區。當區區議員周偉雄指，自4月開池後，收到不少市民投訴泳池局部關閉，「嚴重咗，舊年暑假先開始唔夠人，今年一開池已經唔夠。」適逢周末，不少家長攜同子女到泳池，惟多區滑水梯、戲水池關閉，如大圍顯田游泳池及柴灣游泳池，令小朋友失望而回。



泳灘人手問題更為嚴峻。屯門黃金泳灘日前5個瞭望台中，2個沒有救生員看守，泳灘亦未見救生艇。同區的新咖啡灣泳灘，2個瞭望台僅1個有人看守，同樣未見救生艇，半個沙灘遭圍封。然而，當日黃金泳灘及新咖啡灣泳灘均未有公布當值救生員人數不足，需暫停救生服務。



香港政府拯溺員總工會主席鄧子安直言，人手不足對泳灘影響更大，因瞭望台沒有救生員看守，有機會出現盲點，延誤救援工作，質疑康文署未有向外公布或作出廣播。他預計，踏入暑假旺季，尚欠500多名季節性救生員，較往年同期的340人空缺多。立法會議員陸頌雄則促請康文署全面檢討救生員職系架構和薪酬待遇，增加長期聘用的職位。



康文署發言人稱，北葵涌賽馬會游泳池因季節性救生員人手不足，本月14日只開放2個習泳池及幼童池，期間有10多名泳客不理勸喻，堅持在已關閉的主池游泳。為泳客安全起見，職員報警求助。本泳季至今，該泳池共有2宗同類事件。而截至今年4月，共有1647名全職救生員，當中332名屬季節性救生員，尚有約140個空缺，預計6至8月高峰期需聘用總數800多名季節性救生員。



警方發言人證實，當日接獲葵涌1個泳池職員報案，指有泳客就泳池開放問題與職員發生爭執，事件列作糾紛處理。

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