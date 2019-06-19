躁伯疑打尖　狂起飛腳後倒地　見警察即彈起？

火爆阿伯疑插隊，還伸腳踢乘客？近日有伯伯疑因打尖不遂，發惡打人。發貼者形容：「大家一攞起手機，呢位長者就急不及待地喺月台表演武功」。



有網民在Facebook發貼指，星期一（17日）晚上約10時，在港鐵北角站有伯伯疑因插隊，被其他乘客勸止，老羞成怒斥謂：「我係咁㗎喇！」



從片段所見，伯伯出手推開男子，又不停揮舞手上的耳機線、起飛腳，阻止其他乘客靠近及拍片。有乘客見狀，紛紛上前勸喻伯伯：「唔好打人哋」、「平心靜氣…冷靜」，惟伯伯辯稱︰「我冇打人」。



誰料，被乘客圍住的伯伯突然跌倒在地，用右手掩着胸口喘氣。有乘客即時怒指︰「睇到晒啦！扮嘢呀」。有路人亦上前了解伯伯狀況︰「有冇心口痛？」又聯絡港鐵職員提供協助。



事後發貼者形容：「警察嚟到問使唔使送去醫院，佢就直頭自己話冇嘢，坐番起身」。



有目擊者留言指：「我見到有即刻幫手走埋去撳住佢，不過佢成身酒氣飲咗唔少。」不少網友怒罵：「咁老都仲好火氣」、「以佢年紀出腳算快，真係食過夜粥」。

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