逃犯條例：市民稱聽聖詩感崩潰　救心熱線4天收近百求助

港府提出修訂《逃犯條例》引發社會爭議，釀成流血衝突。災後心理輔導協會設立的救心熱線今(19日)表示至今共接獲98個求助個案，當中70%屬嚴重水平包括有自殘、自殺傾向、幻覺及幻聽等，「例如有個案指不停於腦海浮現聖詩『Sing Hallelujah to the Lord』歌詞後感到情緒崩潰。」機構已邀約相關人士到其轄下的創傷心理治療中心接受治療。



協會指自救心熱線於6月14日設立後的4天內總共接收98個求助個案，有70%個案反映自殘、自殺傾向、以及幻覺及幻聽等。另外25%個案反映出現失眠、無胃口、血壓上升等症狀，屬於急性壓力症病徵。災後心理輔導協會總幹事杜永政表示，熱線在「佔中」期間亦曾啟動，惟今次在4日內接獲的求助電話比「佔中」同期的68個高出近45%，亦是近10年平均最多個案的一次。



杜提到，接到不少個案透露自己感覺心理出現問題，當獨處時會有莫名奇妙的負面情緒或負面思想爆發，有個案指聽到聲音指示自己要做烈士作出自殺、另有個案指不停於腦海浮現出日前遊行時民眾經常唱頌的聖詩歌詞後感到情緒崩潰、亦有個案指聽到鄰居關門聲會誤以為是警察開槍聲音，因而感到不安及需要服食安眠藥才能睡覺。



杜續指，在今次眾多個案之中有4個個案在預約後取消約見，原因是怕家人或朋友標籤自己是「精神病人」。杜形容「需要約見輔導的情況如肚餓去找食物一樣自然」，冀盼港人可以以正常眼光看待需要約見輔導的親友。