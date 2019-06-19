滙豐8月起取消理財總值要求及低額結存服務費

滙豐銀行今日(19日)宣布，由今年8月1日起，取消該行「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費，是香港首家提供免費的基本銀行服務的銀行。該行同時取消多個個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，是次取消大部分個人儲蓄戶口的低額結存服務費、櫃位交易費、月費及年費，將令超過300萬名滙豐個人客戶受惠，希望藉此促進普及金融，讓社會各階層的客戶，都能夠享受簡便、快捷的銀行服務。



根據該行資料，由8月1日起取消的收費行動，包括滙豐運籌理財綜合戶口取消低額結存服務費(現時20萬港元以下需繳費)、個人綜合理財戶口取消低額結存服務費(現時5000港元以下需繳費)，至於港元結單儲蓄戶口、存摺儲蓄戶口、現金卡戶口亦取消月費(現時5000港元以下需繳費)。



同時，該行取消已登記「儲蓄易」服務客戶的櫃位交易費，萬用戶口則取消月費(現時3000港元以下需繳費)，「大學生」戶口亦取消年費。



有中小型零售銀行業務主管表示，8間虛擬銀行即將開業，令銀行間競爭加劇，相信為提高同業的競爭力，大行因而率先豁免基本服務收費，此亦為對撼虛擬銀行的業務策略，預料未來其他香港零售銀行會陸續倣效滙豐銀行，取消戶口最低結餘及各項戶口費用。