逃犯條例：泛民立會開會前默哀　梁君彥一度拒絕

過去一周香港受反對《逃犯條例》修訂纏繞，立法會大會終可於今早(19日)召開會議。泛民主派立法會議員身穿黑衣及要求在開會前默哀，以悼念早前於金鐘墮樓身亡的示威者，惟立法會主席梁君彥拒絕他們要求，稱大會只會為重大事故死傷者或對港有貢獻的人默哀，但最後他容許大會暫停5分鐘，讓議員默哀。



另外，議員郭家麒提出規程問題，指梁君彥早前決定要於兩周內完成審議修例，激發市民不滿，釀成上周混亂，要求梁鞠躬致歉或問責下台。議員譚文豪亦稱，在泛民議員試圖默哀期間，梁不斷打擾，是十分不尊重死者，要求梁向死者致歉。資訊及科技界議員莫乃光更批評，梁的態度惡劣，至少應向死者表示同情。



梁君彥回應稱，就審議草案時間裁決是按《議事規則》及《基本法》處理，是一貫的安排，他向所有在港發生事故的死傷者表示同情。至於問及為何不批准緊急質詢討論醫管局涉向警方洩漏傷者個人資料，梁稱，早前接獲15項緊急質詢，大部分涉及大型集會，故按質詢內容是否受公眾關注及具有急切性批准。