不滿警涉稱「叫耶穌落嚟」　前法庭書記提覆核

曾在高等法院任職法庭書記的男子譚志輝，就警方在上星期三(12日)警方於金鐘地區執勤時的行為，於昨日(18日)自撰申請書提出司法覆核，要求法庭下令警務處處長道歉。



本案申請人譚志輝，過去曾就政府豁免舊小巴安裝安全帶，及康文署准許車輛駛入維多利亞公園的問題提出司法覆核。他今次覆核申請，將警務處處長列為答辯人。他指在本月12日，有警員在金鐘執勤時，向神職人員要求「叫你個耶穌落嚟見我哋」。他認為警方並無不受約束的酌情權，《警隊條例》亦無授權警察在執行職務時，可作出基於宗教的歧視行為，或褻凟他人信仰。



申請人續指，涉事警察要傳召的主耶穌基督屬「非自然人」，其要求明顯屬荒謬和不合邏輯。事件披露後，令他與所有教友感受冒犯及難受，成為「次受害人」，其行為達到公法上不合理的程度。他因此要求法庭宣告，警方涉案要求是不合理、不合法和超越《警隊條例》所賦的權力，亦要求警務處處長須根據《道歉條例》向公眾道歉。他亦請求法庭暫緩處理，直至他的法律援助申請有結果。