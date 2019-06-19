政Whats噏：何君堯批借題發揮　暗罵泛民契弟

港府修訂《逃犯條例》觸發社會爭議，即使依家政府表明暫緩修例，但仲有唔少人不滿。泛民立法會議員今早(19日)喺立法會會議上，都有就修例發言表態，不過就惹來獨立建制何君堯嘅不滿，批評泛民借題發揮，甚至話「尤其係嗰啲冇醫德嗰啲呢、CIA契弟嗰啲呢，我好鬼憎」。泛民聞言都感到不滿，其中本身係醫生嘅郭家麒及民主黨鄺俊宇仲提出規程問題，要求何收回言論，郭更直斥「垃圾，夠膽講唔敢認？何君堯你係垃圾嚟！」



話說喺立法會工務小組會議上，本身係傾緊來往將軍澳同藍田嘅隧道興建不停車繳費系統，不過郭家麒同埋新民主同盟范國威喺發言時，要求在場嘅運輸及房屋局副局長蘇偉文就近日警方嘅表現表態，甚至呼籲蘇辭職。蘇偉文回應時就話冇補充，郭家麒聞言就話唔係第一日識蘇，仲話作為學者，如果都冇自己嘅意見，「我對你(蘇偉文)好失望。」



就喺郭家麒發言完畢後，何君堯就發言話應該要喺大會上討論，仲不點名鬧泛民係「契弟」。郭隨即提出規程問題，反轟「呢個係立法會嚟㗎，契弟前契弟後呢啲咁不堪入耳嘅嘢，我請何君堯收回」、「堂堂係個律師，講啲咁肉酸嘅說話」，同時佢亦反問「邊啲係CIA契弟」。



委員會主席盧偉國嘗試阻止罵戰，甚至稱何君堯冇針對任何人，不過就似乎平息唔到怒火，郭家麒聞言就話：「契弟呢個字可以用？」何君堯就回應「係呀，因為你係！」搞到郭即刻扯火，大鬧何君堯垃圾。



以為件事會完？鄺俊宇要求何君堯收返言論，點知何君堯澄清就話「我冇任何含意、或者係明示郭家麒係契弟，我冇咁講，我亦都冇咁講鄺俊宇都係契弟」，然後仲反問「仲有冇呀」。鄺俊宇之後再提規程要求何澄清「鄺俊宇係契弟」，何聞言就話「連中文你都唔識聽呀，我冇話到鄺俊宇議員係契弟」。經過一輪鬧交之後，最終喺盧偉國要求何君堯就議案提出問題先平息。