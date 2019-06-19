光頭漢疑搖鈴「祈福」　街坊怒拍過程　遭大媽奇招擋鏡

牛頭角驚現「祈福黨」？近日牛頭角有光頭男子疑為婆婆算命祈福，期間有兩名操不純正廣東話的男女，一度阻礙旁觀的途人拍攝，被網民質疑他們心裏有鬼。



有網民於上周五（14日）在Facebook群組「Tai Po 大埔」發貼指，在牛頭角道近玉蓮臺一段行人路，有「騙徒喺周圍去呃老人家錢」。



據影片所見，一名身穿僧侶服的光頭男子站在街頭，腳下放着印有佛像的圖紙，寫上「佛指算命（不收費）」，吸引不少路人圍觀。



光頭男將鈴鐺和三角符放在婆婆手上，口裏發出「呀呀」的聲音，然後舉起大拇指。其後光頭男子將一張紅紙交給婆婆，又作出睡眠狀向婆婆示意。婆婆收下後，疑向光頭男付錢。



期間有大叔和大媽不時以身體及手遮擋鏡頭，雖然拍攝者不時閃避，又出聲斥責，惟大媽以不純正的廣東話反駁謂︰「冇呀，我頭…髮痕嘛」。



不少網民怒斥：「連菩薩都用腳踩，真假仲使介紹」、「真係無良，連啲老人家都呃」、「好多係媒嚟，但十個媒，有兩個落搭，都好好搵㗎」。

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