以老護老料持續增加　人口普查將統計照顧者

香港有不少長者由配偶或年老的子女照顧，安老事務委員會主席林正財預料，長者夫婦互相照顧、「以老護老」個案將持續增加，政府統計處已接納委員會意見，下次大型人口普查時，會了解長者的照顧者資料，例如是照顧者身份及每天照顧時間等，相信數字對日後規劃安老服務有幫助。



2016年中期人口統計顯示，約有30萬名長者與配偶共住。林表示，人口老化令「以老護老」個案持續增加，社會福利署短期內推出暫託服務電腦系統，有助長者即時找到暫託服務；今年有數千個「到戶式社區照顧」服務名額，包括為長者送飯、陪診等。



社署資料顯示，截至今年5月底，有12,985人在長期護理服務中央輪候冊內登記輪候各類型的資助長者社區照顧服務，如等候日間護理中心輪候期為12個月；如需綜合家居照顧服務需輪候19個月；同期，有41,731人輪候資助長者住宿照顧服務，要入住津助院舍或合約院舍，要等候40個月。



社署將在新落成的資助長者日間中心增設日間暫託名額。當局早前向私營院舍額外購買250個宿位，以提供住宿暫託服務，今年10月有關措施亦將會恒常化。