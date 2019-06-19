智慧城市專業文憑課程首推出　招收30學員

智慧城市學院與職業訓練局(VTC)機構成員香港專業教育學院(IVE)，將合辦香港首個「智慧城市專業文憑」課程，向在職人士提供約144小時課程，涵蓋物聯網、大數據、人工智能及設計思維，修畢後學員可獲頒發專業文憑資歷。



智慧城市學院今(19日)與VTC簽署合作備忘錄，標誌兩學院合作開辦新課程。智慧城市學院總監郭偉信表示，以往曾與本地大學舉辦智慧城市相關講座，今次是雙方首次舉辦與學科相關的文憑課程。他表示，課程有IVE教員擔任導師，亦會安排工程師等專業人士擔任客席講師。



VTC副執行幹事廖世樂稱，課程會橫跨工程、設計及資訊科技領域，其中設計思維訓練(design thinking)尤為重要，因為可以培訓學員具有創意思維。他相信課程適合在職中層管理人員修讀，以深化智慧城市概念，從而理解將新科技應用及設計相關方案，即令技術「落地」。課程將在今年9月開辦，招收約20至30名學員，上述專業文憑達資歷架構第4級別，而課程仍有待審批。