迷你倉大火殉職消防隊長遺管人入稟　向消防處等索償

淘大工業中心迷你倉大火於2016年6月21日發生，造成兩名消防員殉職。其中一名不幸去世的高級消防隊長張耀升，其遺產管理人在3年申索期限快將屆滿前，於昨日(18日)入稟高院，就事件向消防處、起火的時昌迷你倉、肇事地點的業主恒隆等提出民事訴訟，要求各方作出賠償。



本案原告為死者張耀升的遺產管理人陳美華及陳麗嬋(兩人姓名俱為譯音)，被告則包括消防處(由律政司司長代表)、時昌物流有限公司(以時昌迷你倉的名稱經營)、時昌迷你倉置業有限公司(以時昌迷你倉的名稱經營)、恒隆地產有限公司、Monafat Limited、Total Select Limited及恒隆物業管理有限公司，其中最後三間被告公司的登記地址相同。



據原告在入稟狀稱，死者於2016年6月21日受僱工作期間，在牛頭角道7號淘大工業中心死亡。原告指他的死亡是由上述被告或其代理人的疏忽、違反法定責任、違反一般責任或違反僱傭合約所致。因此被告要就此負起民事責任，向原告的遺產及受死者供養的人士作出賠償。原告並無在訴狀列出對各被告的詳細指控，亦無列出要求的賠償金額。