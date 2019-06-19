九龍東自資建天橋僅收3申請　區議員斥發展局思慮不周

港府推出「起動九龍東」項目多年，區內交通擠塞情況常為人詬病。除了擬建架空單軌列車的環保連接系統繼續「無影」，發展局今(19日)於立法會文件披露，3年前施政報告提出「以豁免修訂契約土地補價為誘因，鼓勵九龍東商貿區土地業權人根據已規劃的行人網絡自資興建行人天橋或隧道」政策至今僅獲3宗申請，目前仍未能確實評估有關行人天橋落成時間。



政府早於2016年提出要於九龍東引入先導計劃，豁免修訂契約土地補價，鼓勵業主自資興建行人天橋或隧道，形成安全便捷的人車分隔網絡，將九龍東發展為優質的商業區。惟最新的立法會文件指出，發展局至今僅收到3宗在九龍東的申請。



第一宗申請擬建天橋連接九龍灣商貿區內7幢商業樓宇，第二宗申請擬建一座行人天橋加強牛頭角與東九文化中心連繫，第三宗申請則擬建兩座行人天橋加強啟德發展區與九龍灣國際展貿中心一帶的連繫。局方指須待土地業權人提交相關行人天橋詳細設計及在相關刊憲程序完成後，方可確實評估有關行人天橋的落成時間。



文件又指，九龍灣及觀塘的估計工作人口會分別由今年的172,300人及87,800人，至2024年的196,600人及102,400人。換言之上述天橋落成無期，來往該區上班的打工仔又愈來愈多，當區市民惟有「逼餐死」。



觀塘區區議員鄭景陽批評指，政府「免補地價起天橋」措施欠缺吸引力，批評當局最初就九龍東地區的規劃布局思慮不周，「方案咁少宗申請，明顯唔吸引！」鄭又指當區目前的人流及車流已接近飽和，擬建架空單軌列車又繼續唔見影，促請政府盡快檢討及優化九龍東項目，否則「人車擠迫」只會更加嚴重。「到時成區就會好逼爆！」