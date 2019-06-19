張震遠詐騙案　辯方申主審法官避席審訊

前行政會議成員張震遠於2012至13年任香港商品交易所主席期間，涉嫌與時任財務總監蔡達英串謀隱瞞商交所的財政狀況，以詐騙證券及期貨事務監察委員會不撤回商交所自動化交易服務的認可，兩人被控串謀詐騙罪。張的案件早前已定於下月開審，辯方今(19日)向法庭申請要求主審法官陳廣池避席審訊。



辯方陳詞指，就陳官去年11月處理同案另一被告蔡達英認罪時，已閱畢控方十分詳細的案情，當中有暗示張行為的情況。再者，辯方指代表蔡的律師於求情初時，沒有示意蔡會協助控方，陳官卻問及蔡會否協助控方，當蔡表示願意協助控方時，陳官又稱是好的發展及會感謝。陳官及後關注到蔡的意願或會遭騷擾而改變，縱使蔡的律師已數度表明不會及蔡不見得會改變意願等，陳官卻指張為一名具影響力人士，提醒蔡受騷擾時可通知警方等。



辯方認為這些情況會令他人或感到法官審理張案，在考慮蔡及張的證供及誠信時存有偏見，認為法官應避席審訊。惟陳官卻指法庭不會知道蔡證供的內容、不能指示控方納蔡為證人、蔡作證亦要受辯方盤問，張亦可能不會自辯等，辯方同意，反問「哪處令人覺得存偏見」，並指法庭鼓勵被告作出協助時有發生，此關乎被告的量刑考慮，是慣常做法。



陳官並指從沒有把提醒蔡及指張具影響力的說話連繫起來。辯方重申關注到陳官曾提及的說話，在他人眼中或會認為法官有偏見。陳官押後下周一(24日)就辯方申請作裁決。