逃犯條例：傳救護員救援被阻　議員質疑警方濫權

修訂《逃犯條例》上周三(12日)引發衝突，警方曾發射逾150枚催淚彈、數發橡膠子及布袋彈等，立法會今日(19日)就警方處理手法提出緊急口頭質詢，有議員質疑警方當日處理手法。



議員胡志偉表示，當日在添美道，示威人士與警方有50至100尺距離，而他在中間要求與指揮官對話，尋求方法令人群離開，期間他已表明身份，手上亦沒有任何武器，但警方仍向其身旁發射催淚彈，他質疑警方是否有需要。



議員梁繼昌引述救護員於網上發布的消息，指當日該名救護員身穿制服進行救援工作，惟警方卻稱「唔好阻我哋做嘢」，將傷者強行拉走，質疑事件若屬實或有刑事成分，涉及阻礙公職人員執行職務。另有議員提及網上流傳片段，指當日有女性沒有任何反抗力並倒地，卻被7至8名警員使用警棍、盾牌對付，質疑是否適當。



議員梁志祥稱，當日身處立法會大樓並目擊衝擊行為，指接近下午3時開始有暴力衝突，部分示威者使用鐵支、磚頭等攻擊保護立法會的警員，更目睹有警員遭磚頭擊中而應聲倒地。他認為警方是使用適當武力，否則或未能保護數百名在立法會工作的人員，形容場面觸目驚心，未能稱得上和平示威，認為警方應控告暴力衝擊人士及背後策劃者。



保安局局長李家超重申，未有視所有集會人士均涉暴力行為，絕大部分都是和平表達意見，而當日電視畫面可見有人以暴力衝擊立法會，警方會針對暴力人士搜集證據調查，律政司會綜合審視所有證據，考慮所有案情再決定是否檢控。



另外，李家超指登載任何人的個人資料時，必須根據個人資料收集政策，如有人登載他人資料達致欺凌等行為，即屬違法。警隊已設立一條24小時熱線收集警員匯報有關被洩露資料情況，目前有超過400多名警員及100多名警員家屬的資料被公開。