逃犯條例：梁君彥倡本立法年度不提恢復二讀國歌法

大批反對修訂《逃犯條例》的示威者上周三(12日)衝擊立法會大樓，立法會主席梁君彥今(19日)被問到當日有議員未能進入大樓、被迫吸入催淚煙時表示，當時立法會已發出黃色警示，大樓外有暴亂發生，且有催淚煙，議員未能進入大樓是因為保安理由，行管會日後會就有關安排作出檢討。



梁被問會否認為他早前就修例定下61小時辯論時間，是造成衝突的成因之一，梁指是按議事規則定下辯論時間，且參考過往做法和約見不同議員商議有關安排，強調61小時有彈性，沒劃定死線。



至於目前議會是否仍適合審議《國歌條例草案》恢復二讀，梁指議會需要時間修補和平靜下來，且尚有其他經濟民生議題需要審議，反問政治事件可否先「掉在一旁」。他指自己作為議員，已向政府反映有關意見，若政府接納，或不在今個立法年度恢復二讀，但強調最終是由政府決定。



議員林卓廷指目前社會氣氛緊張，若政府接納意見，不在本立法年度恢復《國歌條例草案》二讀，將能照顧到社會氣氛，做法合理，並指「明日大嶼」填海計劃、《國歌條例草案》等均不適合交到立法會審議，否則或會引起新一輪民憤。