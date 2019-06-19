運房局增旅巴泊位歎慢板　議員批令違泊惡化

去年訪港旅客數字創新高錄得逾6500萬人次，旅遊巴的需求大幅上升。然而根據運輸及房屋局數字顯示，由2017年至今年3月底，全港可供旅遊巴士使用的泊車位及上落客位增長數目不足100個，當中可供24小時停泊的泊車位不升反跌。旅遊界立法會議員姚思榮批評旅遊巴泊位不足存在已久，政府無論在短、中、長期亦見不到規劃增泊位，他建議政府可於郊外地方劃出面積較大的土地供旅巴停泊。



運輸及房屋局今日(19日)回覆旅遊巴泊位的議員質詢指，旅遊巴泊車位由2017年年底的4887個，減少至今年3月底的4854個，因私人物業內的泊位減少。整體泊車位連同上落客位在2年多以來由5492個增至5590個，增幅不足2%。



局方為應付旅遊巴士的泊車需求，會在合適的路旁地點劃設夜間泊車位，由2016年起至2019年4月底，新增18個可供旅遊巴停泊的夜間泊位，另有25個泊車位處於籌劃階段，當中5個預計2020年投入服務。



姚思榮表示旅巴泊位在市區尤其不足，不少司機要泊到郊區路邊，令旅遊巴違例停泊及阻塞交通問題惡化，他指部分啟德用地規劃作旅遊中樞，可增設旅遊巴泊位。