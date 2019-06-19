逃犯條例：速龍隊制服無編號　李家超指按戰術所需設計

政府修訂《逃犯條例》觸發連串激烈衝突，警方執法手段惹來爭議，部分小隊例如俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊制服未有展示警員編號，令市民難以投訴。保安局局長李家超今(19日)表示，制服上未有位置顯示編號，警方明白關注並檢視。



議員譚文豪指出，市民如此憤怒因遭警方開槍對待後無法投訴，他當日親眼目睹便衣警察只穿警察背心，拒絕出示委任證，在場的警司更辯稱「我話係咪係囉」，直言情況荒謬到不得了，詢問便衣警員行使警權時有沒有需要出示委任證，及被查詢時可否拒絕出示，而速龍小隊的制服是否毋須顯示警員編號。



議員鄺俊宇批評警方「打人打上癮」，批評警方草菅人命，而速龍小隊未有委任證及警員編號亦令市民無從投訴，要求將所有參與行動的警員資料交予立法會跟進。曾任監警會成員的議員黃碧雲質疑，速龍小隊制服無法令市民識別警員，認為做法有違監警會指引。



李家超表示，速龍小隊的特別保護工作服是按行動及戰術所需而設計，當中無位置展示警員編號，而警員會在行動中盡可能展示其編號，警方明白公眾關注，會就此作出檢視。他續強調，警員處理事情期間或未能出示委任證，冀大家可以理解，但任何警員應該出示而未能出示，投訴警察課調查後會公平公正處理，檢視是否符合《警察通例》及一般指引。