批食環滅鼠成效不彰　區議員促政府「以數字說話」

香港鼠患橫行，至今累計已有5宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，政府上月20日起推展為期3個月全城清潔，加強滅鼠。東區區議會今日(19日)召開特別會議，討論區內滅鼠及防治工作，食物環境衞生署東區衞生總督察鄺德慧指，署方已在上月6日開展為期10星期的目標小區滅鼠行動，針對食肆及後巷等重災區加強老鼠控滅工作及相關執法行動，未來數月將加強巡查食肆或排檔較多的後巷。



區議員黎志強批評，推展滅鼠工作至今已1個月，政府卻未有提交任何成效數據，包括投訴個案是否減少、滅鼠隻數、堵塞鼠洞有多少個、肺炎個案是否沒有增加等，促請政府盡快提交中期報告：「以數字說話」。



另有不少議員亦批評食環署的鼠餌使用不當。議員李鎮強稱屋邨內蔬果檔、肉檔林立，老鼠猶如進食「自助餐」，質疑食環署鼠餌對老鼠不再吸引。議員林心廉亦質疑食環署鼠餌成效：「一舊金同一蚊銀，你會揀邊個？」



議員王國興怒斥房屋署及路政署在滅鼠上沒有長遠規劃，未增撥增援在屋邨內增設鼠檔或更換縫細較窄的渠蓋：「依家係咪有錢先可以防鼠？！」



鄺德慧回應指，明白社區有其他食物會較食環的鼠餌更吸引，署方會就不同地區需要擺放不同鼠餌，在露天地方擺設不易腐壞的番薯、蘿蔔，而在街市附近則會擺放叉燒及魷魚等香口鼠餌，期望能多管齊下有效滅鼠。