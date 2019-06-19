安老業人手荒　資助單位加薪後空缺率達19%

安老業人手短缺惡化，即使政府去年撥款3億多港元提高前線照顧員薪酬，但社會福利署最新調查發現，資助服務單位的個人照顧工作員、院舍服務員及家務助理員職位，空缺率仍高達約19%，較2017年調查時的空缺率18%為高。政府表示會審視實際情況，以決定何時及如何落實輸入外地照顧員措施，又會盡快分析調查的相關數據，小心研究未來路向。



立法會人力事務委員會將於下周二(25日)開會，討論安老服務業人手，勞工及福利局提交文件指，為了解資助服務單位運用社署的額外資源增加員工薪酬後的前線照顧員人手情況，社署今年上半年再向資助服務單位，包括安老、康復、家庭及兒童福利服務單位，進行問卷調查。社署將就受訪單位交回的問卷進行詳細分析，檢視安老服務業人手短缺情況及適時就未來的路向訂定建議。



文件指，政府推出多項措施增加安老服務業人手，例如青年護理服務啟航計劃，截至2018年12月，有1018名學員及314名畢業生，並為業界推行資歷架構及透過僱員再培訓局協助中年婦女及料理家務者入職成為安老院的見習護理員。在2017年和2018年，安老服務業的僱主在「補充勞工計劃」下獲批輸入的照顧員人數分別為1510名和1409名。



日前勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，政府需積極考慮是否可以容許或擴大個別行業輸入外勞，但同時考慮透過應用科技減低人手要求，亦要解決輸入外勞帶來的額外住屋需求等。他稱同時要考慮本地勞工待遇保證，防止外勞受剝削，及處理外勞訓練及相關法例或規例要求。