指董事局前主席高洪星挪用資金　香港衛視入稟追損失

持有非本地電視節目服務牌照的電視台香港衛視，昨(18日)入稟高院民事控告其前董事局主席高洪星，指他違反公司利益及挪用公司資金，令公司損失超過2億港元，要求法庭頒令高作出賠償。



本案原告香港衛視國際傳媒集團有限公司在訴狀稱，高洪星在去年8月25日前為香港衛視董事，2017年前更是董事局主席。訴狀指，香港衛視董事局在2011年通過議決，高可以聯同任何一名董事或公司秘書發行股票，但不可獨自開支票或批准動用香港衛視在深圳的資金，若向外投資或放貸超過100萬元人民幣，都要先得到董事局通過。



原告表示，高在2015年2月至12月期間，向原告4名股東收購股份，涉款1.33億元人民幣，款項卻由原告支付。此外，高同年將部分股份賣予第三者，買股的錢卻是由原告支付予被告，而上述買賣手續涉及超過100萬元人民幣開支，都是高違規開票後由原告埋單。



此外，原告亦指高安排與他關係密切的人士訂立協議，聲稱聘請對方為原告找投資者，促使原告向對方逾3300萬港元「佣金」。另外，被告亦涉濫用其職權，違規借出逾1300萬元人民幣及逾500萬港元，但其實最少部分貸款，最終是轉到被告自己的口袋中。原告現要求法庭頒令高就上述失當行為賠償。