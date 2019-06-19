網民熱話：市民水壩當泳池　被批污染集水區

夏日炎炎，「玩水」消暑當然唔少得。不少人會選擇到游泳池暢泳，但有人竟選擇在另類「免費游泳池」玩水。網上流傳兩張照片，有市民在一個水壩「玩水」，惹起不少網民非議。



有關照片被上載在FB專頁「D18－沙田友」，從照片可見，現場是沙田小瀝源花心坑（近廣源邨），一名男子與一名小女孩在「集水區」玩水。當時水壩的位置有欄杆隔住，疑不准市民「落水」，據網民的留言指，這個水壩為「集水區」，收集的水會供應給附近的居民，因此他們的行為可能是非法。



住在附近的網民批評他們的行為，「我住嗰邊，啲食水仲要得？」有網民表示「報警拉佢」，更形容為「污染集水區」。但有網民認為冇問題，「冇咩特別！我九歲就開始上去玩」、「有乜出奇呀」。有網民亦有感而發：「這個水壩陪伴我們成長 」。



網民有話說：



Mark Chan：小心洪水

Avis Fafa Fung：細個正常娛樂，今日不良行為

Lam TL Lam：似洗衫



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro