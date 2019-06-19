逃犯條例：特朗普稱港人用示威與中國打交道十分有效

港府修訂《逃犯條例》引起國際社會關注，接連觸發大批市民上街。美國總統特朗普周一（17日）接受《時代雜誌》專訪時，形容香港示威者用上街方式與中國談判是「十分有效」，明顯產生巨大影響。



特朗普當日在白宮橢圓形辦公室受訪，期間被問及對港人示威者有何信息時，他說：「他們明顯有巨大影響，我想他們與中國打交道的方式十分有效。」但他沒有正面回應是否支持示威者訴求，僅稱：「我會讓示威者為自己發聲。我與中方有自己的爭拗，但我相信最終能成功解決，我會讓中方與示威者自行解決問題，這看來會迎刃而解。」



中國外交部發言人陸慷周三（19日）表示，未見有關上述訪問的報道，但指特朗普曾明確指出香港發生的事情是中國事情，相信中央政府及香港政府能自行解決，態度可取。被問到中美領導人在日本大阪二十國集團（G20）峰會期間，會否談及香港問題，陸慷指不能預計具體議題，領導人見面從來都是他們認為需要談甚麼，就按自己意願去談，但如果有個別人士及勢力，是抱着先入為主偏見，甚至不懷好意的政治目的，試圖干涉中國內政，中方會堅決反對。



王毅同日在北京會見到訪的荷蘭外長布洛克後見記者，被問及香港政府修訂《逃犯條例》一事時，他表示中央政府對特區政府暫緩修例的決定表示支持、尊重和理解。王毅指，值得高度警惕的是，一些西方勢力利用這個問題，興風作浪，挑撥對立，企圖破壞香港和平穩定，破壞一國兩制。他又說︰「我們要大喝一聲：請收回你們的黑手！香港事務是中國內政，香港不是你們橫行的地方！」