去年逾7千名金融服務專才來港就業　增一成

去年共有7198名金融服務界別人士，根據「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」獲批來港，較前年6525人升約一成；而2016年則為5581人。



立法會議員陳振英指有銀行業人士反映，金融管理局至今批出8個虛擬銀行牌照，或加劇業內各專業職系人才短缺的情況，長遠影響銀行業的運作和發展。



財經事務及庫務局局長劉怡翔書面回覆指，根據8間獲發牌虛擬銀行的業務計劃，它們營運首3年所需人力資源的總和，只佔銀行業界人力資源很小部分，因此，金管局預期虛擬銀行對銀行體系人力需求方面的影響，應在可接受範圍之內。



政府去年8月28日公布首份香港人才清單，涵蓋11項專業，符合要求的人可在申請「優秀人才入境計劃」計分時獲額外分數。截至今年4月，共11名符合上述專業資格的人申請以優才計劃來港，其中7人已獲分配名額，當中2人是「金融科技專才」、5人是「數據科學家及網絡安全專家」。另各有2宗屬上述兩個界別的申請正處理中。



劉怡翔指，入境處一般可在兩周內完成初步審理，再提交相關的諮詢委員會作進一步評審。諮詢委員會定期於每季進行甄選程序，並向入境處處長建議分配名額。