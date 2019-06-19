政Whats噏︰去唔成英國開會　一舊雲又嘥錢

立法會議員如要公務外訪，開支可記入議員嘅海外職務訪問帳目，每名議員有5.5萬港元津貼。立法會議員黃碧雲(一舊雲)原本會去英國倫敦出席本周一至今日(17至19日)舉行嘅英國議會性別敏感度審查工作坊，不過佢最後就為咗留喺立法會為重要法案「備戰」而甩底冇去。根據立法會文件，由於佢未能出席該工作坊，所以開支唔會記入海外職務訪問帳目。一舊雲話依家啲機票酒店錢係咪退回都未知，不過做得議員都預咗咁話。



根據立法會文件，立法會秘書處估算參加工作坊開支約為3.1萬港元。一舊雲話佢已訂晒機票、酒店，亦都交咗會議嘅註冊費同買咗保險，但因立法會原定上周就修訂《逃犯條例》恢復二讀，立法會主席梁君彥仲宣布加會審議，佢冇理由唔就修例發言同投票，所以梁宣布當日已通知秘書處唔去英國。



一舊雲話，佢已經唔係第一次外訪係訂晒機票先去唔成㗎喇，之前立法會打算去巴西睇吓當地對出口冷藏及冰鮮肉類嘅安全及品質控制工作，點知佢買晒機票後個個「縮沙」，搞到佢嘥咗機票錢，一舊雲真係唔好彩喇。