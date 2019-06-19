全球航空公司排名　國泰航空連續4年三甲不入

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，在2019年度的Skytrax全球最佳航空公司排名第4。卡塔爾航空公司躍升至第1，新加坡航空公司及全日本航空公司分別排第2及第3。



被視為「航空界奧斯卡」的Skytrax，於周二（18日）公布有關排名。其中全球最佳航空公司，由去年第2位的卡塔爾航空奪得，新加坡航空則跌1位排第2位。去年第6位的國泰航空，則由第6位升至第4位，但仍然三甲不入。另外，同屬國泰的國泰港龍航空由去排第26位，下跌至33位；香港航空則由去年排第20位，跌至今年的第24位。



Skytrax是全球航空業的權威性調查機構，會針對航空公司的機上餐點、客艙環境、座椅等細部項目進行嚴格評選，受訪旅客超過1800萬人次，是旅遊與航空產業代表性的排名，因此也有「航空界奧斯卡」之美譽。



2019年Skytrax全球最佳航空公司前10位排名(去年排名)：



1.卡塔爾航空(2)

2.新加坡航空(1)

3.ANA(3)

4.國泰航空(6)

5.阿聯酋航空(4)

6.長榮航空(5)

7.海南航空(8)

8.澳洲航空(11)

9.漢莎航空(7)

10.泰國航空(10)



國泰在Skytrax全球航空公司排名情況：



2014年/第1名

2015年/第3名

2016年/第4名

2017年/第5名

2018年/第6名

2019年/第4名



《國泰航空，愈做愈燶》專頁：http://hk.on.cc/fea/cx/