逃犯條例：陳沛然再揭醫與警有共用系統　醫管局否認

醫學界立法會議員陳沛然早前揭發，公立醫院電腦系統的一份寫有「For Police」(警方專用)紀錄，質疑醫管局向警方洩露「612暴動」的傷者資料。陳今(19日)於立法會大會上再度揭發指，曾有一份立法會文件披露，警方與醫管局的電腦有共用系統。醫院管理局發言人作出嚴正澄清，有關系統於SARS(沙士)疫情後，再沒有類似形式的資料傳送。



陳沛然表示，根據一份立法會文件披露，警方與醫管局有一共用系統名為「重大事件調查及災難支援系統」(MIIDSS)，質詢保安局局長李家超是否知悉相關系統運作。李回應時強調，警方與醫管局是使用兩套獨立電腦系統，醫管局自行決定有否需要向警方發放資料。



醫管局發言人傍晚發聲明，指「重大事件調查及災難支援系統」是警務處掌管的電腦軟件系統，用作調查重大事件及支援災難的資料分析及身份比對之用，而於2003年爆發的SARS疫情，亦是透過相關系統的運算能力進行接觸追查以控制疫情，有關資料是透過加密形式以電郵傳送，醫管局電腦系統與警方MIIDSS電腦系統從來沒有任何聯繫。醫管局強調有關病人私隱的評論均建基於事實，避免打擊醫患關係，影響病人信心。