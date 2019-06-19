逃犯條例：鄭若驊尸位素餐　學者諷已淪為「避政司」

被指「放生黎智英，唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊，是《逃犯條例》修訂主要推手之一，但自上周日(9日)首次大型遊行反修例後，鄭10日來一直「啞口」，未就修例講話或回應傳媒。有學者批評她由律政司淪為「避政司」，10日內最少三度現身，卻未有就修例回應一句，亦無理會愈來愈多人叫她下台，完全是尸位素餐，應辭職下台。



翻查資料，上周日反對《逃犯條例》修訂遊行後，翌日(10日)特首林鄭月娥曾聯同鄭若驊及保安局局長李家超見記者，堅稱會恢復二讀。到上周六(15日)林鄭宣布暫緩修例，鄭若驊及政務司司長張建宗亦一同坐在台下。再到昨日(18日)林鄭現身致歉，鄭同樣坐在台下，但她在以上場合均沒有就修例發言或回應提問。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容鄭若驊已淪為「避政司」，在10日的記者會有如布景板，其後的記者會坐在台下，更連布景板都不做，完全無就修例回應過一句，且無理會愈來愈多人叫她下台的聲音，或是因為懶，企圖置身事外，亦可能是見到群情洶湧變無信心，怕失言因而避得就避。



陳指，鄭既是主責修例的問責官員，責無旁貸，選擇隱形令其職位形同虛設。鄭上任以來亦醜聞纏身，壹傳媒黎智英涉黑金案、涉違法佔中案及涉刑事恐嚇東方報業集團男記者案，鄭一直應告不告，多次放生黎智英，種種事件顯示她無才無德，應受譴責及下台。