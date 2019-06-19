首置上車盤煥然懿居　450個單位售罄

市區重建局土瓜灣首置上車盤煥然懿居450個單位今日售罄，今日(19日)共有55個開放式單位被揀選，揀選單位的申請者包括24個家庭申請者、31個一人申請者。



市建局表示，港人首置先導項目煥然懿居的選樓及銷售單位程序於6月12日展開，早前按每名合資格申請者的申請類別及電腦隨機排序中獲編配的優先次序號碼，分批發信邀請合資格申請者選購單位。首批合資格申請者之中，共有800名合資格申請者於6月12日至6月19日獲邀選樓，直至今日選樓時段結束時，全部450個首置單位已被揀選，明日不會再設選樓安排。



所有合資格申請者，在揀選單位當日須即時與市建局簽署臨時買賣合約，並須繳付所購單位之臨時訂金，相等於單位售價5%。在簽署臨時買賣合約日期後起計5個工作天內，買方須前往其代表律師事務所簽署正式買賣合約，以及繳付售價5%、印花稅及其他費用。如果有買家未能完成臨時或正式買賣合約，市建局將於月底前，就未售出單位另行發出銷售安排。



另一方面，長沙灣綠置居麗翠苑今日出現首宗撻訂個案，涉及單位在第3座15樓，樓價227.05萬港元，於5月7日成交。