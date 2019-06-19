毓民特區：修逃犯例兵敗如山倒　林鄭面臨政治危機

政府提出修訂《逃犯條例》（下稱：修例）觸發社會極大爭議，特首林鄭月娥暫緩修例仍未能平息民憤，昨日(18日)舉行記者會向市民道歉。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民狠批以林鄭月娥為首的政府，在修例一役中兵敗如山倒，面臨嚴重政治危機，加上建制派分崩離析，行政會議集體負責制出現動搖，能否管治下去也成問題。



修例爭議引發大批市民上街，雖然林鄭事後表示對市民就政府及其個人的不滿及失望，她會認真反思及反省。黃毓民指，這次可算是特區成立二十二年來最大政治危機，亦是剛愎自用、驕矜自負、目中無人的林鄭，上任特首兩年以來最嚴重的挫敗。黃指出，這次修例所引發的政治風暴，導致整個政府面臨嚴重的政治危機，不但社會爆發矛盾、紛爭及焦慮，出現重大撕裂，建制派內部及行政會議成員之間亦有四分五裂之勢。



黃指出，行政會議是協助特首制訂政策及執行政策，是特首的顧問，是政府的決策中心、權力中心，成員包括由三司十三局的司局長組成的官守成員，及十六位非官方人士組成的非官守成員。黃指出，雖然非官守成員沒有官職，但必然要跟政府同一陣線。政府在修例中出現挫敗，行會成員基於集體負責制亦一樣有責任。然而，竟有行會成員棄甲曳兵，亦有人公開批評林鄭，凸顯這個政府已是潰不成軍，更出現了堡壘被人從內部攻破之危。



作為政府盟友的建制派，在修例上對林鄭亦表現出非常不諒解。黃指出，在林鄭宣布暫緩修例後，於禮賓府會見立法會建制派時，竟有建制派立法會議員對着林鄭月娥用粗言穢語破口大罵。加上律政司司長鄭若驊在修例一事上經常「唔見人」，未有盡責向各方人解說條例，政府焉能不敗？這個政府連管治能力也沒有，在內外交困之下，又如何管治下去呢？



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