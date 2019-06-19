政Whats噏：童軍增印傭團　擴闊接觸助融入社會

香港致力推動種族共融，鑑於外傭為數眾多，香港童軍新界東地域舊年就嘗試組織首支以印尼傭工為主嘅樂行童軍。香港童軍總會香港總監吳亞明認為，印傭喺香港可謂舉目無親，工餘時間就只有跟同鄉席地圍爐，若能參加童軍活動，就會擴闊同城中各個層面嘅接觸，促進了解，從而有助融入香港社會。



吳亞明話全球5000萬嘅童軍當中，印尼佔咗1800萬，可見唔少印尼人過去都有做童軍嘅經驗，相信來港後再度投身童軍隊伍應會容易適應。儘管童軍係以少年居多，但年屆18至26歲嘅成年人可加入樂行童軍，而超過26歲就可考慮擔任教練；但礙於懂印尼話嘅童軍領袖唔多，因此印傭樂行童軍嘅規模有限。



其實加入童軍嘅少數族裔亦日漸增多，吳亞明話由於文化風俗唔同，組織活動時要多一分考慮，例如童軍露營，少數族裔嘅長老就未必容許女性參與，而制服亦要戴頭巾同着長褲以符合文化傳統。佢又話童軍總會將開展名為「為社區作貢獻」嘅計劃，安排童軍探訪長者、教授新移民婦女家居安全、非華語青少年進行美食交流及維修社區設施等一系列活動，以服務各個弱勢群體。