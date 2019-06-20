美國聯儲局宣布維持利率不變

美國聯儲局於香港時間周四（20日）凌晨宣布，維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘，符合市場預期。會後聲明指將會密切關注經濟，主要考慮到不確定性增加，同時刪去對利率保持「耐性」的措辭，暗示最快可能下月減息。此外，最新利率預測顯示，有8位聯儲局官員預計今年會減息，有別於3月時料按兵不動。



聯儲局結束一連兩日議息會議後發表聲明，稱美國經濟活動以溫和速度擴張，就業市場依然強勁，失業率維持低水平。雖然家庭開支回升，但企業固定投資繼續放緩，並指前景的不明朗增加。



通脹方面，整體通脹以及扣除食品和能源後通脹呈下跌並低於2%，但長期通脹預期變化不大。



投票取向上，公開市場委員會(FOMC)成員以9票贊成對1票反對通過決議，反對的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德要求即時減息0.25厘。今次亦是聯儲局主席鮑威爾去年2月上任以來首次出現反對聲音。



聯儲局主席鮑威爾之後召開記者會，為是次議息決定解畫。面對中美貿易戰引發市場不安，鮑威爾早前稱當局會採取適當行動以維持經濟擴張。



美國總統特朗普近期不斷批評聯儲局去年過度加息，施壓要求減息。日前外電更報道，特朗普今年2月曾要求白宮法律顧問研究將鮑威爾降職的合法性，讓他只擔任聯儲局理事。