港鐵荃灣線再撞車　涉事車長停職

港鐵荃灣線再發生撞車事故！消息指周二(18日)凌晨臨近收車時間，荃灣線一列不載客列車駛往金鐘站側線作通宵停泊時，車長懷疑收掣不及，車頭撞向側線盡頭的「止衝擋」，事件中無人受傷。涉事列車「黑盒」紀錄顯示，涉事車長疑未有按規定於指定停車點停車，駛入側線時的車速更超出規定車速1至2倍。港鐵承認事件，指涉事車長已經停職。



消息人士表示，周一(17日)晚上11時51分，荃灣線一列編號為「T75」的列車，按行車時間表由荃灣車廠駛出，沿途不載客，原定駛往金鐘站側線後通宵停泊，然後於翌日早上6時22分再由中環站開出，作為該站開往荃灣方向的第3班列車。



然而，涉事列車於周二(18日)凌晨約零時40分於金鐘站側線發生撞車意外。當時涉事車長在「限速手動模式(RM Mode)」，以不超過每小時22公里的車速將列車駛入金鐘站側線，懷疑收掣不及，車頭撞向安裝於側線盡頭的「止衝擋(Buffer Stop)」。



現場拍攝相片所見，涉事列車的車頭緊貼前方一個鑲於地面的鐵架，車頭未見嚴重損毀。



消息人士又指，港鐵事後檢查涉事列車的行車紀錄儀資料時發現，涉事車長沒有按規定於側線停車點前20米開始煞車，當時車速大約每小時10至15公里，較規定「列車以低於時速5公里慢駛至側線停車點」，超速1至2倍。



相關「黑盒」資料又顯示，該不載客列車於行車線上行駛時，涉事車長未有按規定以「半自動模式(CM Mode)」或「限速手動模式(RM Mode)」駕駛，反以「自動模式(AM Mode)」來駕駛。據悉，列車處於「自動模式」時，電腦一般會控制列車以接近該路段的上限車速行駛，但列車若處於「半自動模式」，由車長人手駕駛，車長可自行控制列車快慢。



港鐵回覆承認事件，指涉事列車當時以慢速駛往金鐘站側線的指定停泊位置，期間列車稍為超越了停泊位置，觸碰到前方的「止衝擋」。港鐵強調事件無人受傷，列車及路軌沒有損壞，「止衝擋」上有輕微刮痕，涉事列車已駛回車廠檢查，事件不影響翌日列車服務。港鐵已向政府通報，涉事車長被暫時調離駕駛職務，協助調查。據悉，涉事車長姓馬，入職2年，一直於荃灣線工作。