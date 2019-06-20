探射燈：寄艙宜投保　籲了解條文再選購

除了私人飛機外，主人帶寵物外遊亦可選擇費用較低的民航客機，但狗隻需寄艙，獨自乘搭航程，曾有金毛尋回犬在寄艙期間暴斃。有保險界人士指，本港寵物保險的賠償金額相對較低，呼籲飼主投保前宜清楚了解條文再選購。



事件發生於前年9月，涉事客機原定在下午4時35分起飛，由本港出發飛往美國洛杉磯。狗主按指示於啟程前4小時到達機場，職員在2小時後將狗隻送上機。飛機在下午4時許離開停機坪準備起飛時，卻因機件問題而延誤。至傍晚6時，機長向狗主表示，狗隻「衝咗出（狗）籠死咗。」狗主到貨艙查看後，發現愛犬躺臥籠外，四肢僵硬，懷疑狗隻受貨艙環境惡劣影響死亡。



香港保險業聯會管治委員會成員潘榮輝表示，不少保險公司提供寵物保險產品供市民選擇，若市民想帶同寵物外遊亦有寵物旅遊保險可供選擇，但潘指本港對寵物保險的反應並不如外國般熾熱，投保者少或會影響相關產品的賠償金額，提醒市民清楚留意條文再選購。

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