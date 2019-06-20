探射燈：寵物公園　配套少　面積細　保養差

隨着本港飼養寵物人數逐漸上升，政府於2010年不斷加建寵物公園，惟不少欠缺配套，又貴又細，加上保養欠佳，被狗主唾棄。關注團體批評，有寵物公園連基本設施亦欠奉，政府興建成本遠高於市價。



本港大部分狗公園面積細小，大多只是用圍欄隔開，例如於灣仔大坑徑的寵物公園，面積只有96平方米，不及4分1個籃球場般大小，場內卻放置舊衣回收箱。除了設施外，狗公園造價亦十分參差，中西區加多近街臨時花園約有200平方米，改造費用為10萬港元。同區的豐物道休憩處面積細50平方米，只有約150平方米，造價卻要260萬港元，費用相差逾20倍。



「拓展公共空間」副秘書長黃佳能指，網上報價指2個圓桶隧道花費不需2萬港元，政府卻耗資超過7位數添置，費用貴得誇張。香港愛護動物協會一名獸醫亦指，寵物公園原意是放任狗隻隨意跑動，惟當中不少配套不足，連草地等基本設施都欠奉，建議政府可參考外國例子，開放更多人狗共存的公園。

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