Dr.東：芫荽雖開胃消滯　但氣虛者不宜多食

芫荽味道獨特，有人覺得香氣醒胃，也有人覺得難聞惡心，喜好非常極端。近年餐廳甚至零食界紛紛掀起食芫荽的熱潮。到底芫荽是否人人適合食用?夏日炎炎，芫荽又如何幫助消暑熱？註冊中醫師楊明霞逐一拆解。



芫荽味辛，性質溫，入肺經和脾胃經，有發表透疹和開胃消食的功效。楊明霞表示，芫荽功效多，若皮膚敏感出現的紅疹，以芫荽外敷或沖洗，紅疹便會消退得較快，但不適用於最近流行、因病毒感染而引起的麻疹。而風寒感冒初期，若進食適量的芫荽，亦有助紓緩病症，以其辛性能散能行的功效辟寒。



市民於家常便飯或打邊爐時，常食用芫荽皮蛋滾湯，這種湯以清熱聞名。楊明霞指單靠芫荽清熱功效不大，但加上皮蛋，便能幫助去肺熱，清大腸。她又提到，芫荽的獨特氣味，有芳香辟穢作用，略有消暑功效，因此大熱天時穿梭室內與戶外冷熱交雜的環境後，若感到頭痛不適，可以開一杯熱水，放進小量芫荽及薄荷焗水，打開杯蓋聞一聞，芳香頓時刺激嗅覺，有些微解暑功效。



近年零食界掀起一輪「芫荽控」的熱潮，例如芫荽薯片吸引人大量搶購。楊明霞提醒市民注意，芫荽本身已屬辛溫食物，若再配合烘焗、剪炸的薯片，其實是「火上加油」，過於燥熱：「貪得意食幾塊還可以，但吃太多就不宜了。」



同時，芫荽亦非每種體質的人也適宜進食。楊明霞說，芫荽有發散作用，而氣虛的人體內已有如儲不夠水的水管，再吃辛散的芫荽，便會好像將水管內僅餘的水蒸發掉一樣，食用後更易出現怕冷及肚屙等症狀。此外，孕婦懷孕初期也要避免進食芫荽，防止滑胎。



若要保住芫荽最有益的「精華」，最好是湯水沸騰時，將切碎了的芫荽放上，不宜煮太久或煲「老火湯」，只須在熱湯上煮1至2分鐘即可。楊明霞又提到芫荽適用於中、西湯水，中湯可以用芫荽配搭偏涼的食材，例如芫荽豆腐、白蘿蔔煲豬瘦肉又或芫荽魚湯。西湯則可以紅腰豆、紅菜頭及南瓜湯配上芫荽，當中紅腰豆和南瓜是平性食材，紅菜頭則屬涼性，配辛溫的芫荽，便能取得平衡。



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