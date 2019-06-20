絕世好老公？兩港男「動手」搶機票︰唔同老婆去會死！

為氹老婆，你可以去到幾盡？近日有兩名愛妻號港男為討另一半歡心，落力搶機票，務求與老婆衝出香港過二人世界！



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任職建造業的讀者梁先生接受東網電話訪問時指，今年是與愛妻的10周年結婚紀念，故出盡全力參加東網《賞您睇》，希望能贏得雙人來回台北機票，「做到夫妻係一種緣分嘛，所以咪想同佢一齊飛囉」。



任職會計的讀者林先生亦向東網記者笑言，如果有機會贏到機票，最想和太太一齊旅行，去台北飲飲食食，更開玩笑指︰「唔同佢去會死」。



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