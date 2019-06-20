毀門縱火恐嚇茶餐廳東主　擁14項案底兇徒囚4年半

屯門大欖涌道一間茶餐廳於去年初兩度遭人毀壞玻璃門，其後更於凌晨時分遭人以天拿水在門外縱火，東主當時更在餐廳樓上的村屋睡覺，幸好被消防員救出並無受傷。涉案兇徒在縱火時於村口大意遺下銀包，遭村民拾起，他之後到差館報失，警方發現可疑最終將其拘捕，他承認收錢替人去恐嚇該東主。



涉案的29歲兇徒黃銚汶今早(20日)於高院承認兩項刑事恐嚇及一項罔顧生命會否受危害而縱火罪，被法官判監54個月。法官斥責其行事手法如黑社會行事，目無法紀及膽大包天犯案。



案情指被告於去年1月16日凌晨到屯門大欖涌道「阿一廚房」，以磚頭擲毀其玻璃門；去年2月15日凌晨被告又以鐵錘敲毀餐廳玻璃門；一星期後被告更於餐廳大門外以天拿水縱火，當時餐廳東主正於2樓睡覺，最終需消防員將其救出，而村屋的外牆被熏黑，東主需以7萬多港元維修。



案情又指被告於縱火後乘的士離開，離開前卻遺下銀包，並被村民在村口拾到交給警方。被告亦於同日往警署報失，警方調查後覺可疑於去年3月5日拘捕被告，被告警誡下承認共收取了1萬港元三度犯案。



已婚並育有一名6歲女兒的被告，過往有14項案底，包括襲擊及欺詐等但與本案不類同，且於2014年出獄，過往曾任侍應及地盤工人。辯方求情指被告於2017年重遇友人「細林」，細林稱與涉案餐廳東主就土地問題有爭拗，想找人「嚇嚇」該東主，被告當時經濟有困難故答允替其嚇東主。在兩次損毀餐廳玻璃門後，細林稱東主未有被嚇到，故將行動升級要被告縱火。律師指被告出於愚昧，無考慮案件嚴重性才依從，但法官表明不接納，指被告有案底非「善男信女」，不可能會因愚昧犯案，最終律師改稱被告因貪念犯案。



法官判刑時指，本案需判處阻嚇性判刑，被告與事主無怨無仇，純粹因受人指示收錢而犯案，其後更涉及縱火，如火勢蔓延有機會危害樓上住客生命安全，而餐廳東主最終無受傷實屬幸運。法官指被告除認罪外並無其他減刑因素，最終就3項控罪共判囚54個月。



據警方庭外透露，警方曾拘捕另一名涉案人士，但因沒證據證明該名人士就是指使被告犯案的細林，最終沒落案起訴他，現時亦暫無其他人被捕。