油塘招聘會提供2500職位　院舍推兼職吸新血

安老業人手不足，即使政府資助業界調升前線照顧員薪酬，但最新空缺率仍達19%。勞工處今(20日)起一連兩天在油塘社區會堂舉行招聘會，46間機構提供超過2500個零售、運輸、護理業的職位空缺。有院舍為填補照顧員的空缺，推出多項兼職工作，冀吸引婦女及半退休人士加入，但有市民坦言沒興趣加入護理行業。



有份參展的東華三院旗下社企東柏專業護理服務，提供多個兼職空缺，包括家居清潔員、照顧助理員、庶務員等，其中兼職照顧員的時薪達87港元。助理業務經理盧星雄表示，設有兼職職位冀吸引婦女及半退休人士，因該院一直面對人手不足，直言即使政府為業界薪酬提供補貼，但仍然欠缺人手，故推出兼職工作，為相關人士提供彈性的上班時間、日期及地點，以填補空缺。



年屆60、屬退休人士的張女士指，冀望尋找自己熟悉的文員工作，直指對安老業沒興趣，因工時長，加上已有一定年紀，沒法應付體力勞動工作，又指「(幫長者)沖涼唔得，克服唔到」。就讀大學2年級生高小姐亦指，自己未有考慮相關行業，因對照顧長者的興趣不大，亦考慮到衞生問題，「(協助長者)沖涼未必接受到」。



市民趙先生到場冀尋找科技相關的工作，他指，對護理業認識不多及欠缺經驗，又擔心自己的資歷不符行業要求，故未有考慮加入護理業。他認為，行業前景不錯及具意義，但或「辛苦少少」。