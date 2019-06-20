調景嶺體育館遊戲室疑爆蟻患　「蟻竇好似半個人咁高」

耗資逾7億港元興建的調景嶺體育館啟用4年，當中的兒童遊戲室竟疑出現白蟻而要關閉。有區議員表示，本月中兒童遊戲室貼出通告指要關閉至下月5日，期間要進行緊急維修工程，其後翻起遊戲室的軟墊發現，牆邊竟出現半個成年人高的蟻竇，亦有人員在遊戲室噴灑殺蟲水。區議員批評體育館管理出現問題，監察亦不足，令家長十分擔憂，要求當局加強日常的防治工作。



調景嶺體育館的兒童遊戲室面積為249平方米，因面積較大及設施新穎，深受家長及小朋友歡迎。西貢區議員何民傑表示，早前帶其小朋友到遊戲室遊玩才發現已關閉，有職員向他稱因發現白蟻竇，「個竇好似半個人咁高」，因此要進行滅蟲工作。何昨日(19日)再到遊戲室視察，亦發現牆邊有疑似白蟻爬行。



何表示，遊戲室去年曾進行翻新工作，因此對疑出現白蟻感十分驚訝，「點解翻新完咁快又出事？平時防治工作明顯不足！」何又稱，遊戲室十分受歡迎，放學及假日期間經常要排隊才能進入，現時已臨近暑假遊戲室才關閉，不少家長反映不知帶小朋友到何處玩樂。何要求當局加強日常防治工作，「唔係等出咗事先做嘢！」