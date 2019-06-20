內地女巴士失行李　欲查天眼遭拒︰大陸丟小貓也監控查到

香港治安遜內地？近月有內地女旅客來港時，在巴士上意外遺失行李箱，估計損失約10萬元人民幣（約11.3萬港元）。她要求翻看巴士閉路電視片段，遭警方及巴士公司先後拒絕，怒斥︰「還是大陸最最安全」！



一名內地女遊客周一（17日）在社交平台「小紅書」發貼指，她與友人上月來港乘坐機場巴士時，將行李放置到行李架後坐在關愛座，其後一名穿着跟司機相似的人要求她們坐到上層。詎料她們落車時，驚覺行李不翼而飛，懷疑遭人盜去。



當時她要求查看巴士的閉路電視紀錄，惟巴士公司的職員表示需有報案證明方可查看。她馬不停蹄趕往尖沙咀警署報案後，再遭警方拒絕。她引述警察說法指，「她沒有權利查看」。



她大表愕然，指原以為「查了監控可以人臉識別…只要有他的長相還有出境記錄，就不怕找不到他」。她指，行李箱內的衣服、鞋子、化妝品和名牌手袋等物品總值約10萬元人民幣，感到十分心痛及失望：「還是大陸最最安全！我在大陸出行這麼多次，沒有出現過這種情況！在大陸丟一隻小貓都能監控查出來」！



不少人留言指：「對呀，香港很危險，以後都別去了」、「不要來了，我們香港人都覺得大陸很安全！經常去大陸玩」、「我覺得我跟你不是生活在一個大陸，丟一隻小貓都能監控查出來？認真的嗎」。

---------------

《港呢啲》：大事小事騎呢事，東網嚴謹選題，輕鬆製作！