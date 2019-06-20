歷3次反修例遊行集會　漢奸黎又密會高達李漢奸攪局

經歷三次反修訂《逃犯條例》嘅大型遊行及集會後，有「漢奸黎」之稱嘅壹傳媒黎智英尋日(19日)又同泛民主派人士密會攪局，當中包括喺違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月獲緩刑2年嘅民主黨(白鴿黨)前主席李永達(高達)，呢次喺近個半月以嚟，高達已經同漢奸黎密會至少7次，依家反修例嘅餘波未了，唔知佢哋今次見面係咪又諗計搞亂檔呢？



漢奸黎尋日下午約4時返回何文田寓所，其7人車約7時直駛入寓所大門，一眾泛民主派人士落車，包括高達、「搞事四人幫」之一、有「李漢奸」之稱嘅白鴿黨創黨主席李柱銘、白鴿黨前主席何俊仁(AV仁)同該黨現任立法會議員林卓廷，以及被踢爆一度將漢奸黎秘密捐款「袋住先」長達9個月嘅工黨立法會前議員李卓人。



密會約2個半小時後，眾人登上七人車，當時漢奸黎還親自出門送客，喺大門外大聲向佢哋講拜拜同叫佢哋慢慢行，之後七人車就駛離寓所，當時見車內各人都笑晒口。幾分鐘後，高達、林卓廷同李卓人喺旺角警署落車，七人車繼而送李漢奸同AV仁返回港島寓所。被問及同漢奸黎會面有乜嘢傾？有冇傾過修訂《逃犯條例》？李卓人只係笑而不答。



其實，喺近個半月以嚟，高達已同漢奸黎密會最少7次，而對上一次就係喺六四事件前夕，而喺6月9日就係民主派發起反修例大遊行，當日「搞事四人幫」嘅漢奸黎、李漢奸、「民主阿婆」前政務司司長陳方安生同天主教香港教區退休主教陳日君都齊齊現身，而漢奸黎更喺遊行隊伍嘅隊頭扮指揮，沿途指指點點。



經歷咗6月12日嘅大型反修例集會演變成暴力衝突同6月16日嘅大遊行後，政府已宣布暫緩修例，特首林鄭月娥同保安局局長李家超近日亦先後就事件向公眾道歉，但泛民仍對修例窮追猛打，今次漢奸黎同高達等人又再密會，唔知係咪又想攪局？

