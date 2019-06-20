長榮工會下午4時啟動罷工　料影響300航班6萬旅客

台灣的長榮航空勞資雙方4月談判破裂，桃園市空服員職業工會本月初投票通過罷工。勞資雙方周四（20日）重啟協商會議，但雙方商談不足一個小時便破裂，工會隨即宣布由下午4時起開始罷工。工會表示，開始罷工後，若公司有誠意，仍願重新展開會談。



據悉，台灣長榮航空與工會當日在台北萬麗酒店重啟協商會議，惟雙方無法就日支費及禁搭便車等問題達成共識。工會宣布罷工後，要求員工到長榮公司集合，指下午4時後的航班，一律不准執勤、提供服務。



台灣的勞動部長許銘春在會議表示，希望勞資雙方放下成見，尋求共識。她又表示，罷工不是目的，選擇罷工是一個非常辛苦的決定，相信勞方有非常深刻的感觸。



桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱亦在會前指出，在較早前罷工投票期間，兩次重啟協商談判，都離空服員的期望有些距離，工會拒絕再聽到拖延、重複、毫無進展的答案，希望資方可以提出新的有效方案。



據台媒報道，長榮航空下午4時至凌晨12時，有45班航機自桃園機場入境，28班出境；立榮航空則有1班入境，2班出境，共73班航機或受影響。而周五（21日）則有201班航機出入境，合共近300班航機，預計6萬旅客受影響。



而根據各機場資料，下午4時後，長榮航空有3班航機從高雄機場飛往澳門、上海、廣州；另有36班航機飛往白港、杭州、三藩市、巴黎等地。交通部民航局表示，已成立應變中心，正在盤點長榮航班數及旅客狀況，提出應急方案，並請各機場做好準備。