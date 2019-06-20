長沙警搗破跨境武裝販毒集團　繳市值逾億港元毒品

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊後，湖南長沙市公安局通報了3宗特大毒品案，其中1宗為跨境武裝販毒案。警方繳獲57公斤麻古（內地稱麻果）、28公斤冰毒和8.5公斤海洛英，市值逾1億港元，並逮捕100名涉案人員，成功斬斷上海仔「散貨」的販毒通道。



當地警方在通報會上表示，2018年9月，長沙市公安局天心分局暮雲派出所接獲舉報，得悉熊姓疑犯在長沙市某小區製造、販賣毒品。警員偵查發現，熊姓疑犯的毒品是從雲南上線打姓疑犯處購得，打姓疑犯從境外購進冰毒，熔解後偽裝成雲南自烤酒，並販賣給熊姓疑犯。熊姓疑犯收到毒品後再提純結晶，然後通過劉姓、龍姓疑犯等人，在長沙、株州等地大肆販賣。



警方其後成立專案組開展案件偵破工作，並跨越雲南4地區、10多個區縣展開調查取證，對該犯罪組織的販毒活動展開全面偵查，全盤掌控該組織犯罪人員的活動軌迹。2019年4月始，專案組組織統一收網，兵分20路分別在湖南長沙、株洲、永州，雲南昆明、西雙版納，湖北武漢，廣東廣州等4省7市展開行動。



警方於案中逮捕100人，其中刑事拘留34人，行政處罰76人，強制隔離戒毒17人，社區戒毒15人；除收繳上述毒品，又繳獲1支仿六四式手槍，6發子彈，6輛涉案車輛，以及60餘萬元人民幣（約69.7萬港元）毒資，成功斬斷一條從境外購進毒品，經雲南運往永州，在湖南、湖北展開分銷的販毒通道，該案為近年來長沙市破獲的最大販毒組織案件。



此外，警方通報發現一個涉嫌種植、販賣毒品大麻的犯罪網絡，歷時10個月偵查，2019年5月成功破獲該案，共刑事拘留65名疑犯，行政處罰吸毒人員118人，繳獲毒品大麻10.7公斤、大麻原植物900餘株，搗毀5處大麻原植物種植基地和毒品大麻加工場所。警方又稱，2019年5月，當地專案組歷時2個月的經營，轉戰湖南長沙、邵陽，破獲一宗特大販毒團夥案，逮獲吸販毒人員154人，刑拘52人，強制隔離戒毒32人，繳獲毒品冰毒、麻古共120多克，截斷一條邵陽到長沙的運輸冰毒通道。



今次是過去227日內第51宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/