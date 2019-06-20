盲人工廠重建後弱智人士宿位少　區議員批難接受

全港唯一一間、位於土瓜灣的盲人工廠將於2022年起重建成樓高17層的綜合服務大樓，預計2025年完工，期間盲人輔導會將為工廠員工、安老院宿友等受影響人士提供過渡方案。九龍城區議會今(20日)開會討論，多名議員關注工廠重建後，大樓所提供的服務名額過少，部分宿舍僅50個名額，令人難以接受。



區議會文件顯示，綜合服務大樓將重置210個庇護工場暨工廠部的服務名額或工作崗位，並會新增100個綜合職業康復服務中心名額，盲人護理安老院的名額將增至100個等，另會有150個展能中心名額、50個中度弱智人士宿舍名額等共448個服務名額。



區議員楊永杰指，有殘障街坊向他反映，需輪候3年時間才成功加入盲人輔導會工作，另已花數年時間輪候宿舍，惟仍在等待，認為新大樓落成後只提供約50個中度弱智人士宿舍名額是難以接受，有必要增加宿舍及服務名額。



社署九龍城及油尖旺區助理福利專員陳淑婷表示，該署轄下的私人土地作福利用途特別計劃第一期共有60多個項目，盲人輔導會的重建計劃只是其中一項，其他計劃會增加不同服務名額。



對於有區議員關注重建後的交通及工種問題，盲人輔導會職業復康服務總監方善衡指，新大樓將設有停車場供工廠上、落貨，減少對區內交通影響，另外該會亦會因應市場需要為員工及學員提供不同職業訓練，如新增皮革飾物、手工梘等。