逃犯條例：醫管局設3人小組　檢視病人資料安全

有反對修訂《逃犯條例》的示威者疑上周三(12日)衝擊立法會大樓後，到公立醫院求診期間被捕，醫管局病人資料私隱問題因而備受關注。醫管局行政總裁梁栢賢今(20日)表示，就近日市民對資料保障有懷疑而致歉，醫管局今成立特別小組，再檢視病人資訊安全情況，小組會整體檢視臨床系統如何加強保障病人私隱，而流程方面不減低效率。小組由3人組成，包括醫管局審計及風險管理委員會主席楊志威、前政府資訊科技總監賴錫章，以及首任私隱專員劉嘉敏。



醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔表示，本周一(17日)晚上收到消息，指該局的網絡遭黑客「DDoS攻擊」，為時數小時，不過該局網站「防線」多，故未有影響醫院運作。



另外，梁栢賢指，知道網上有傳言要找出將示威者資料交警方的局內同事，冀大家勿衝動，指衝擊醫院令救護車不能進入而阻延救治，是大家不想見的情景。



梁並提到，昨日(19日)醫管局曾舉行諮詢大會，有員工關注，臨床工作期間，如有執法人員到來該如何處理，並反映希望加強病人私隱保障。他說，早上已就有關方面與警方通電話，對方表示理解。