九龍城26棄置垃圾黑點擬裝Cam　美景街優先

食物環境衞生署擬於九龍城26個棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，其中在環安街迴旋處，平均每天棄置垃圾數量多達200公斤，過去一年收到20宗投訴，執法數字17次。



就計劃於區内加裝網絡攝錄機的地點，九龍城區環境衞生辦事處早前透過秘書處邀請議員提出意見。辦事處綜合各議員提出的建議地點，並實地視察有關安裝的技術可行性，檢視及分析棄置垃圾數量、投訴數字、執法數字和違法嚴重程度等因素後，已擬備一份安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單。



地點依次為：土瓜灣美景街及美光街交界、長寧街垃圾收集站對出、土瓜灣浙江街益豐大廈出口、蕪湖街紅湖大廈後巷、民樂街及民裕街交界、品蘭街與太子道西交界、馬頭角道牛棚藝術村對出行人路及馬路(近鹿鳴街)、港鐵九龍塘站F出口旁、敬德街、紅磡明安街及寶其利街交界約新界仔對出位、環安街迴旋處、勵德街及公爵街交界、義本道3號晶苑旁、黃埔港鐵站B出口外、九龍城侯王道近街巿、何文田忠義街行人天橋近嘉民樓升降機、梭椏道與艷馬道交界、紅磡道駿昇中心行人路旁花槽、勝利道1號旁、庇利街及崇志街地盤周邊、寶其利街寶安樓對出空地、梭椏道與棗梨雅街交界(奧士車行前行人路)、馬頭角道及炮仗街交界、馬頭角道近合成大廈後巷、忠信街近馬頭角道一段行人路、忠信街近翔龍灣。